المرأة الإماراتية تحقق نجاحات مُبهرة في مكافحة الجريمة

استعرضت شرطة أبوظبي واقع ومستقبل المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني عبر برنامج «بلادنا أمانة»، الذي يُبث في إذاعة «أف أم أبوظبي».

وأفاد مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، بأن المرأة الإماراتية حظيت بدعم وثقة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، ونالت الاهتمام والدعم في مختلف مجالات المعرفة والعلم، ومنحتها القيادة الثقة الكاملة للعمل في مختلف المجالات وتولّي المسؤولية والمناصب القيادية، وإثبات جدارتها محلياً وعالمياً، محققة إنجازات كثيرة لدولة الإمارات، واستطاعت أن تكون شريكاً رئيساً للرجل في مسيرة تطوير الدولة في كل المجالات، بما فيها المجال الأمني.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي اهتمت بتعزيز موقع المرأة الإماراتية وتمكينها من العمل في كل المهام الشرطية والأمنية، بما فيها المهام الدقيقة والصعبة، وتحقيق نجاحات مبهرة في مكافحة الجريمة ومؤشرات عالية في المحافظة على الأمن والسلامة، بما يليق بمكانة أبوظبي التي تُعد اليوم من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً.

وقدّم برنامج «بلادنا أمانة» نماذج مضيئة لعناصر نسائية وطنية من المتميزات في مجالات العمل بشرطة أبوظبي، وتحدثت مهندسة طيران، الريم راشد الشامسي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن إصرارها وعزيمتها في بداية العمل على مواجهة التحديات وإثبات جدارتها بتميز وتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة في قسم صيانة الطائرات، فرع الإلكترونيات وكهرباء الطائرات «فيونكس»، من خلال مهامها في العمل بجميع أنظمة الكهرباء والإلكترونيات، مثل تحميل وتنزيل بيانات الطائرة، وفك وتركيب القطع المتعلقة بالكهرباء والإلكترونيات، وبرمجة أنظمة الطائرة لأغراض الصيانة.

وتحدثت مهندس كيميائي مريم جمعة الكعبي، من مديرية مكافحة المخدرات، عن مهامها في تصميم وتطوير العمليات الصناعية وكيمياء وشغل المختبرات والبرمجة، ودراسة المشروع من ناحية اقتصادية وأمنية لتطبيق هندسة الصحة والسلامة البيئية، وعملها في مراقبة السلائف الكيميائية تجنباً لسوء استخدام هذه المواد بصورة غير مشروعة.

وقالت المترجمة أسماء إبراهيم البلوشي، من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، إن مركز الترجمة بالأكاديمية يوفر خدمات الترجمة التحريرية والشفهية بست لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والروسية والإيطالية، وأشارت إلى مهامها في مجال الترجمة بالمركز الحاصل على شهادة الايزو في جودة خدمات الترجمة التحريرية، وأشادت باهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على توفير الدعم لها.