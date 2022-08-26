حالة الطقس المتوقعة في أول يومين بالعام الدراسي الجديد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الدولة تشهد طقس مغبر وغائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، وذلك نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 21.5 درجة مئوية في جبل جيس (راس الخيمة) الساعة 06:00 صباحاً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 45.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 ظهراً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبر وغائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة جنوباً وغرباً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى ان الطقس غداً "الأحد" صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس بعد غداً، الإثنين "أول أيام العام الدراسي الجديد"، صحو إلى غائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس يوم الثلاثاء 30 أغسطس "ثاني أيام العام الدراسي"، صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.