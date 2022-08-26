تعاون بين «استشارات الوقف» والجامعة الأميركية لتقديم منح للطلاب

وقّع مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات بهدف التعاون في تفعيل سلسلة من المبادرات لتقديم منح دراسية جامعية للطلاب من أبناء المواطنين الأقل دخلاً. وقع الاتفاقية من جانب «أوقاف دبي» الأمين العام لمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة علي المطوع، رئيس الجامعة الدكتور مثنى غني عبدالرزاق.

واتفق الجانبان، على التعاون لتوفير مقـاعـد جـامعيـة وقفيـة للمواطنين الطلاب من الأسر الأقل دخلاً وفق شروط ومعايير تحددها الجامعة، وبناءً عليه منح المركز للجامعة الأميركية علامة «دبي للوقف» لمشاركاتها الإنسانية ومبادراتها المجتمعية المبنية على مفهوم الوقف المبتكر. وأكد المطوع أن الاتفاقية تسهم في تلبية تطلعات القيادة في بناء جيل قادر على المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية لدولة الإمارات. وأثنت مديرة المركز زينب جمعة التميمي على التعاون مع الجامعة الأميركية لما يقدمه من أثر إيجابي كبير في مستقبل أبناء الوطن.