"الاتحاد العربي للمعارض و المؤتمرات" يبحث التنسيق بين هيئات ومؤسسات المعارض العربية

بحث " الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية " و الذي يعمل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية سبل تعزيز التنسيق الحكومي بين هيئات ومؤسسات المعارض في الوطن العربي ودعمها لمنظومة القطاع الخاص بهدف النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى التبادل التجاري والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر وزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة بحضور المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني وغسان فاكياني نائب رئيس الاتحاد وزاهر قطارنة أمين عام وزارة الاستثمار ومحمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع أخر مستجدات عمل الاتحاد و المصادقة على العضويات الجديدة بمجلس الإدارة وناقش مجموعة من المقترحات والبرامج المدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية للاتحاد التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعارض في الدول العربية إلى جانب بحث برنامج زيارة أعضاء مجلس الإدارة للمعرض العربي الأول الذي نظمه الاتحاد اليوم في الأردن بالتعاون مع المركز الأردني الدولي للمعارض.

و أكد سعادة سيف محمد المدفع أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد بهدف تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية واستشراف مستقبلها وتطوير استراتيجيات مبتكرة بهدف الارتقاء بتنافسية هذه الصناعة وتحسين أدائها ونموها المستدام وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتنشيط قطاعات السياحة والتجارة لاسيما أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعتبر مساهما كبيرا في النمو الاقتصادي للدول و يشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم تأثيرات الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر للمعارض والمؤتمرات عالميا بلغ 198 مليار دولار .

وأشار إلى أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي والعالمي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

ونوه إلى أن المعرض العربي الأول "Arab Expo" يجسد أحد النتائج المثمرة التي سعى إليها الاتحاد ويهدف من خلاله إلى تعزيز سبل التعاون البيني العربي لوضع أسس لاقتصاد عربي قوي ومستدام عبر قطاع المعارض والمؤتمرات واصفا المعرض بأنه نواة صلبة هدفها الرئيس دعم الاقتصاد العربي الوطني وزيادة القدرات التصديرية عبر تسويق المنتج العربي بالأسواق العالمية وتعريف جمهور المستهلكين في جميع دول العالم بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الصناعة العربية إلى جانب دعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك وتكريس التعاون نحو قطاعات اقتصاد المستقبل بما يحقق مزيدا من النمو والازدهار للشعوب العربية كافة.

من جانبه أكد زاهر قطارنة أن وزارة الاستثمار الأردنية ترحب بعقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في الأردن لبحث المزيد من دعم أواصر التعاون مع الأشقاء العرب وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك إضافة إلى دعم المنتج الوطني في سبيل إنتشاره محليا وعالميا.

من جهته أشار محمود يوسف الجراح إلى أهمية الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية وتشكل منصة عمل مهمة لاستشراف الخطط التطويرية وتبادل الآراء والمقترحات حول الوضع الحالي للمعارض ومستقبلها على المديين المتوسط والبعيد في البلدان العربية وسبل تطوير ممارسات استدامة هذا القطاع و تمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية .

و أعرب عن توقعاته بتمكن المعرض العربي الأول "Arab Expo" من تحقيق نجاحات كبيرة لاسيما في ظل المشاركة الواسعة من الدول والاتحادات العربية و التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

و يمثل " المعرض العربي الأول " منصة متميزة للعديد من القطاعات الاقتصادية و ملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة وغرف التجارة والصناعة و يشكل فرصة للفعاليات الاقتصادية في الدول العربية لعرض منتجاتها وخدماتها و تعزيز التعاون بين القطاع الخاص .

و شهد المعرض مشاركة العديد من الدول والاتحادات العربية والتي تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الاستثمارية كالزراعة و مستلزماتها والمواد الغذائية والأثاث والمفروشات والملابس والأزياء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستلزمات الطبية ومنتجات الحرف اليدوية، والعقار والإسكان والسياحة العلاجية.