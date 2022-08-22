7 توجيهات من «دفاع مدني عجمان» لسلامة الطلاب في الحافلات المدرسية

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، عدداً من الإرشادات الوقائية لسلامة الطلاب داخل الحافلات المدرسية، ضمن مبادرة «السلامة في الحافلات المدرسية» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

وتضمنت الإرشادات الواجب اتباعها ضرورة تجنب السرعة عند دخول الحافلات المدرسية لمواقف تجمّع الطلاب بالقرب من المدارس، وضرورة حصول السائقين على دورات تدريبية في السلامة وكيفية إطفاء الحريق والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى ضرورة إغلاق باب الحافلة المدرسية عند السير، وعدم فتحه إلا عندما تتوقف الحافلة تماماً.

وشددت مبادرة «السلامة في الحافلات المدرسية» على ضرورة تدريب العاملين على استخدام طفاية وبطانية الحريق والإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحوادث البسيطة، داعية السائقين إلى ضرورة استعمال الأضواء الجانبية أثناء التوقف للنزول أو الصعود من الحافلة المدرسية.

ولفتت إرشادات المبادرة إلى ضرورة إيقاف الحافلة المدرسية عند صعود أو نزول الطلاب بمحاذاة الرصيف الأيمن للشارع، مؤكدة على أهمية أن يكون باب الحافلة محاذياً لباب المدرسة أثناء نزول الطلاب وصعودهم للحافلة.

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق مبادرة «ثقافة التعامل مع الحريق»، التي تضمنت إرشادات توعية لمواجهة مخاطر الحرائق في المدارس وغيرها من المنشآت.

وجاء ضمن إرشادات المبادرة: ضرورة إخلاء المكان وإطلاق إنذار الحريق إذا وقع حريق في المدرسة، مشيرة إلى أن نظام «حصّنتك» كاشف الدخان يساعد على سرعة مكافحة الحريق من خلال تحديد الموقع الجغرافي للمنزل للوصول إليه بأسرع وقت ممكن، إذ يطلق صفارات إنذار لتنبيه الموجودين في المنزل، ويقوم بإرسال إشارة الإنذار في اللحظة نفسها إلى مركز الاستشعار والتحكم بغرف العمليات في الدفاع المدني.

ووجهت القيادة العامة للدفاع المدني، عبر المبادرة، إرشادات بكيفية استخدام طفاية الحريق، وهي سحب مسمار الأمان، وتوجيه القاذف نحو قاعدة اللهب، والضغط على يد التشغيل، لاستخدامها سريعاً في إطفاء الحرائق، داعية إلى التأكد دوماً من سلامة الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها.