حاكم الشارقة يتفقد سكني طلاب وطالبات جامعة خورفكان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان صباح اليوم سكني طلاب وطالبات جامعة خورفكان.

واطلع سموه في بداية جولته على مبنى سكن الطالبات الواقع بمنطقة المديفي بخورفكان حيث استمع سموه إلى شرح مفصل حول ما سيضمه السكن من مرافق وخدمات متنوعة ومستوى استيعابه لأعداد الطالبات.

ويتكون سكن الطالبات من 3 فلل سكنية جديدة على مساحة 10000 قدم مربعة وتحتوي على طابقين يضمان الغرف السكنية، والصالة المشتركة متعددة الاستخدام بالإضافة إلى الساحة الخارجية.

ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى سكن الطلاب والواقع على شارع كورنيش خورفكان حيث تعرف سموه على محتويات السكن من الغرف والقاعات والخدمات التي توفر البيئة الآمنة والمحفزة على الدراسة خلال فترة الإقامة في السكن.

ويتكون مبنى سكن الطلاب من 7 طوابق على مساحة 7000 قدم مربعة، ويضم 70 غرفة وغيرها من القاعات والغرف القابلة للاستخدام المتعدد لأغراض الترفيه أو التعليم.

رافق سموه خلال جولته رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" المهندس صلاح بن بطي المهيري ، ورئيس دائرة التشريفات والضيافةمحمد عبيد الزعابي ، ومدير جامعة خورفكان الدكتور أحمد الشماع، وعدد من مسؤولي الجامعة.