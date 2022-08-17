تسوّل

أفادت مواطنة بأن كثرة المتسولين في مواقف السيارات أصبحت أمراً مزعجاً، لأنهم متى رأوا شخصاً ينزل من سيارته يسارعون إليه ويلحون في الطلب بشكل يثير مخاوفه، داعية الجهات المعنية إلى العمل للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.

مسابح

لاحظ مشتركون في مسابح تابعة لصالات رياضية، تراكم المناديل الورقية والشعر وأكياس النايلون في بعضها، بطريقة تهدد صحة وسلامة مستخدمي تلك الصالات، مطالبين دوائر البلدية والجهات المعنية بإجراء حملات تفتيشية على مسابح الصالات للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة.

مواقف

اشتكى مرتادون لأسواق عامة، ظاهرة وجود عدد من الشباب، في مواقف السيارات، يعرضون خدمة غسل السيارات بإصرار شديد. وطالبوا بأن يكون هناك تنظيم لعمل هؤلاء الشباب إذا كان مسموحاً به، بحيث يقفون في مكان معين، ولا يهرعون إلى السيارات إلا إذا طلب منهم سائقوها غسلها.

«كاش»

تشترط إدارات مدارس خاصة على أولياء الأمور، دفع رسومها، نقداً، وعدم قبول بطاقة الائتمان، الأمر الذي يضيف أعباء عليهم، لعدم توافر القسط كاملاً، فيما يتيح كثير من البنوك تقسيط المبلغ المدفوع للمدرسة عن طريق البطاقة لمدة تصل إلى سنة، مطالبين بمراجعة هذا الأمر للتخفيف عن كاهلهم.

تسويق

اشتكى قراء الإزعاج الشديد الذي يتسبب فيه بعض مندوبي تسويق الشركات، ومنها العقارات والبنوك وأسواق المال، إذ يتصلون بهم بصورة متكررة، ويلحون في عرض خدماتهم، على الرغم من تكرار الرفض.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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