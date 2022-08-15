«طوارئ أبوظبي» يؤكد جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً حضورياً أمس، برئاسة قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، بمقر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

وبحث الاجتماع الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها على مستوى إمارة أبوظبي لتقليل احتمالية أي أضرار قد تنتج عن المنخفض الجوي المقبل، وإعداد سيناريو للاستعداد للتعافي من الأضرار المتوقعة والناجمة عن الحالة الجوية.

واطلع المزروعي على تقرير حول الدور الذي يقوم به الفريق ومهامه الأساسية وآلية العمل المتبعة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، ومهام وواجبات الفريق، وحالات الطوارئ التي سيتم التعامل معها.

وأشاد بتوجيهات القيادة ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزز جهود فرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات.

وأكد أهمية تكامل الأدوار بين فرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع وتطوير قدرات الاستجابة والاستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ الوطنية.

من جانبه، أوضح مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإنابة الدكتور ناصر حميد النعيمي، أنه تم وضع خطط لمتابعة الموارد والإمكانات المسخّرة للتعامل مع الحالة الجوية وتطورات الموقف بشكل مستمر.

وأشار إلى إعداد سيناريو للاستعداد للتعافي من الأضرار المتوقعة والناجمة عن الحالة الجوية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى استمرار عقد الاجتماعات مع لجان وفرق العمل ذات العلاقة لتقييم الوضع الحالي وتفعيل الخطط ذات العلاقة والخطط الداعمة والتنسيق مع فرق الطوارئ في قطاع المسؤولية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع فرق دائرة البلديات والنقل في مختلف مناطق الاختصاص بالإمارة حول خلو الوديان من العوائق وموقف السدود وعقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء لضمان استمرار كل العمليات الأمنية والإدارية وتفعيل كل الفرق الميدانية في بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وهيئة الهلال الأحمر، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة العين للتوزيع.

ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تنسيق جهود الجهات المحلية حسب خطة الاستجابة العامة للأحوال الجوية لإمارة أبوظبي للتأكيد على جاهزية الإمارة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة.