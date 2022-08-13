«الطوارئ والأزمات» تؤكد جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

أنهت الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية استعداداتها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة، بجانب جاهزية خطط استمرارية الأعمال لجميع الجهات الحيوية، وجاهزية الإجراءات الإعلامية لنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل فرصة تكون سحب ركامية ابتداء من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية، ومشاركة كل من المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وشددت الهيئة على أن جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي واتخاذ الإجراءات الاستباقية، كلٌّ ضمن اختصاصه، بجانب التأكد من جاهزية خطط استمرارية الأعمال لجميع الجهات الحيوية وتفعيلها بعد تقييم الظروف المحيطة في المناطق المتوقع أن تتأثر بالمنخفض، بالإضافة إلى التقييم الميداني لبعض المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض من قبل الفرق المختصة.

كما أكدت الهيئة على جاهزية الإجراءات الإعلامية لنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي والإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص، بجانب تفعيل منظومة الإنذار المبكر من قبل القيادات الشرطية المحلية لتوجيه الجمهور وتزويدهم بالمستجدات والإجراءات المراد اتباعها.

من جهتها؛ جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى، وأنها على أتمّ الاستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وفرقها الميدانية، للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يضمن أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

وأهاب فريق التقييم المشترك بالجمهور عدم تداول الشائعات ونشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقي المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمنخفض الجوي، واتباع الإجراءات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

من جانبه أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل إلى ست أقدام في الخليج العربي.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الاثنين غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يستمر الطقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء 17 أغسطس من المتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

• «الداخلية»: «سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى».



• «فريق التقييم المشترك» أهاب بالجمهور عدم تداول الشائعات ونشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية.