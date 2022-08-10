موارد الشارقة تدرب الطلبة والطالبات في 12 جهة حكومية خلال الصيف

تواصل دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة برنامجها السنوي (التدريب الصيفي لعام 2022 لطلبة المدارس والجامعات) بكافة القطاعات الوظيفية في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، ويستمر البرنامج الذي يأتي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الموارد البشرية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارة، خلال الفترة من 18 من شهر يوليو إلى 18 أغسطس 2022م.

وينفذ البرنامج السنوي للعام الحالي لفترة تصل مدتها إلى 5 أسابيع متتالية في 12 جهة ومؤسسة حكومية هي: دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، دائرة شؤون الضواحي والقرى، مجلس الشارقة للتعليم، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بلدية المدام، دائرة الثقافة - اللية، دائرة المالية المركزية، هيئة مطار الشارقة، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الموارد البشرية.

ويستهدف برنامج التدريب الصيفي عددا كبيرا من طلاب الجامعات والكليات، وطلبة المدارس من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة بحيث يتم تدريب كل طالب في المدينة أو المنطقة التي يقطنها.

وبهذه المناسبة، أكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، حرص الدائرة على انجاح تنظيم برنامج التدريب الصيفي، لكونه يجسد نظرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة التنموية الرامية إلى تنمية وبناء الإنسان، ويعكس اهتمام سموه في النشء واستثمار طاقاتهم، وتنمية قدراتهم للتمكن من المساهمة بأدوار فاعلة في بناء مجتمعهم .

وأوضح أن البرامج الصيفية التي تنظمها الدائرة بشكل سنوي، تشغل أوقات فراغ الطلاب بما هو مفيد لهم ولمجتمعهم وتطوير مداركهم الذهنية وصقل شخصياتهم من خلال احتكاكهم ببيئات العمل، بالإضافة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لديهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم مستقبلاً على الانخراط في الحياة العملية .

واعتبر أن التدريب الصيفي يشكل فرصة مثالية لتعزيز ثقة الطالب بنفسه ، وتكوين تصور مبدئي عن الاتجاه الأكاديمي المناسب له وتهيئته لدخول عالم الوظائف والأعمال والتزود بكمية من المعارف المهنية والتعرف على بيئة العمل بطريقة واقعية.

وقال بن خادم، إن البرنامج يضمن تزويد الطالب بالمهارات اللازمة التي تمكنه من تحديد أهدافه وأولوياته في مجال العمل والقيادة ، وفي المرحلة التي تلي فترة الدراسة. حيث تركز الدائرة على رعاية الكوادر الإماراتية الشابة بشكل خاص ، ترجمةً لسياستها الساعية لتوطين الكفاءات وتفعيل دورها القيادي في الدولة.

وأعرب رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن شكره الجزيل للشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة الذين يسهموا في دعم البرنامج الصيفي، الأمر الذي يعزز مخرجاته، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية التي تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية ، وتفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية بتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم التي تزود الطالب بالجانب النظري والأكاديمي، ليطبقها عملياً من خلال التدريب الصيفي .