31 أغسطس الجاري الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل في"تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثالثة لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» 2023، هو 31 من شهر أغسطس الحالي، داعية الشركات والمؤسسات الأكاديمية المحلية إلى التسجيل قبل حلول الموعد المحدد عبر الموقع www.sdcongress.com. ويبلغ إجمالي جوائزها 2,3 مليون دولار (مليونين وثلاثمائة ألف دولار).

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في الهيئة: "إن محور الدورة الثالثة يأتي تحت عنوان (الحافلات ذاتية القيادة). وقد بدأت الهيئة في تلقي طلبات المشاركة منذ عدة أشهر. ويُعتَبَرُ تحديد 31 أغسطس الحالي موعداً نهائياً تحفيزاً وتشجيعاً للشركات الرائدة والمؤسسات الأكاديمية المحلية على التعجيل بالمشاركة عبر الموقع."

وأضاف بهروزيان: "يأتي إطلاق النسخة الثالثة من التحدي إثرَ النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030."

وتحمل الدورة الثالثة من التحدي، طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين في مجال (الحافلات ذاتية القيادة)، الأمر الذي يؤكد حرص الهيئة على المضي في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة على كافة المستويات. حيث تم تخصيص 2 مليون (مليوني دولار أمريكي) للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، حيث بإمكان جميع الشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن فئة (الشركات الرائدة)، شريطة أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، أما بخصوص فئة "المؤسسات الأكاديمية المحلية" فهي تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الامارات، التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة، وتعمل على تطوير نماذج ذات علاقة.