هزاع المنصوري: ماضون في الاستعداد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء

أفاد أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، بأن العمل مستمر في تجهيز رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي سيقوم بأول مهمة فضائية طويلة بمحطة الفضاء الدولية.

وقال المنصوري على «تويتر»: «ماضون في استعداداتنا للمهمة الثانية لدولة الإمارات لمحطة الفضاء الدولية والتي ستستمر ستة أشهر».

وأضاف: «من مهام رواد الفضاء تجهيز الطاقم للسير في الفضاء، الذي قد يستمر أربع ساعات، نتأكد فيها من المؤشرات الحيوية ومحافظة بزة الفضاء على الضغط وتجهيز الرواد بالمعدات اللازمة للمهمة».

وأكد المنصوري أن «رائد الفضاء سلطان النيادي مثال للالتزام والعمل بشغف».

وتابع: «مبروك لأخي وزميلي سلطان النيادي اختياره لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.. مهمة تاريخية ستمتد ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. مع سلطان عملت لسنوات.. هو مثال للالتزام والعمل بشغف.. وسيكون لهذه المهمة الرجل المناسب في المكان المناسب بإذن الله».

وعلق النيادي: «‏تشرفت باختياري لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.. شكراً لقيادتنا الرشيدة على الثقة التي أولتني إياها. شكراً لزملائي في فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على دعمهم. رفع علم الوطن في الفضاء أمانة غالية.. وبإذن الله أنا على أتم الاستعداد لإنجاز هذه المهمة».