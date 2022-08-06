10 آلاف درهم تعويضاً لشاب سبه زميله في رسالة صوتية

أرسل شاب رسالة صوتية إلى زميله، تضمنت سباً وقذفاً وتهديداً، فتمت إدانته، وقررت محكمة العين الابتدائية إلزامه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عن أضراره النفسية والمعنوية.

وأقام شاب (عربي) دعوى قضائية ضد زميل له في العمل، طلب فيها القضاء بإلزامه بتعويضه 50 ألف درهم، على سند من أن المدعى عليه تعدى عليه بالسب والقذف والتهديد من خلال رسائل صوتية أرسلها له عبر «واتس أب» ما أصابه بأضرار مادية وأدبية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في ما أصابه من آلام نفسية ألمت به نتيجة السب. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن الضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي قدره 10 آلاف درهم.