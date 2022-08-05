"سيرا" تستقبل وفداً أمنياً بريطانياً

استضافت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" برعاية المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة إبراهيم السليس وفداً من الخبراء الأمنيين التابعين لوزارة الداخلية البريطانية، في إطار نشاط "سيرا" كمؤسسة أمنية رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء وممثلي القطاع الأمني إقليمياُ وعالمياً.

ورافق السليس الوفد البريطاني في جولة بالإدارات المختلفة لمقر المؤسسة، بدأت بإدارة التراخيص التي تُقدم خدماتها الذكية للمتعاملين من مستخدمي الخدمات الأمنية في القطاعات الحكومية والخاصة.

كما زار الوفد مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية للوقوف على دوره في مراقبة أعلى مقاييس الجودة الخدمية للقطاع الأمني في إمارة دبي، بالإضافة لزيارة قطاع شؤون التدريب الأمني المَعني بالتأهيل المهني للعاملين بقطاع الأمن وفق أحدث المناهج والاختبارات التي من شأنها توفير كادر أمني مؤهل ومرخص لقطاع الأعمال، يضمن تعزيز السياسات الأمنية في الإمارة.

واطلع الوفد البريطاني على عرض للتجربة الأمنية الرائدة لإمارة دبي، والدور الذي تقوم به المؤسسة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للصناعة، والارتقاء بمعايير قطاع الأمن الخاص على كافة الأصعدة، ابتداءً من إثراء القطاع بأحدث التقنيات والممارسات، ومروراً بتأهيل الكوادر، وحتى تقديم خدمات ذكية تُعنى بإسعاد المتعاملين ودعمهم وفق معايير جودة حكومية ومتميزة لحماية أمنية مستدامة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة السليس، على اهتمام المؤسسة بتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومات والجهات المختلفة، ورحب بجميع المبادرات لتبادل الخبرات في قطاع محوري كقطاع الأمن.