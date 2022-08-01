محمد الشرقي يتفقد مصب الفجيرة

المصدر: الفجيرة ■ وام

تفقّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أدنوك البرية «مصبّ الفجيرة»، للاطلاع على سير العمل في تصريف المياه المتجمعة في المنشأة بفعل الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة.

والتقى سمو ولي عهد الفجيرة، مدير المصبّ، سالم المطوع، وعدداً من المسؤولين، حيث اطّلع سموّه خلال الجولة على الأعمال الجارية في تنظيف وتصريف المصب ومرافق المنشأة من آثار الأمطار الغزيرة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمتابعة العمل في المنشأة، وتوفير كل أشكال الدعم والإمكانات، لتسهيل متطلبات المهام وإنجازها لإعادة العمل بشكل كلي في المنشأة.



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