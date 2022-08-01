«الأرصاد»: سُحب ركامية وفرص سقوط أمطار حتى الخميس

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الطقس يشهد امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم الإثنين مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يستمر الطقس غداً الثلاثاء مغبراً وغائمً جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومن المتوقع أن يكون طقس بعد غد الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما سيكون طقس الخميس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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