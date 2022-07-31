5 إجراءات من "الخدمات الاجتماعية" بالشارقة لدعم الأسر المتضررة من المنخفض الجوي

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عن تفاصيل الجهود التي قدمتها دائرة الخدمات الاجتماعية للأسر المتضررة في الحد من آثار المنخفض الجوي الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأوضحت الدائرة أنها نفذت عدداً من الإجراءات الداعمة للمتضررين منها: التواصل بين الشركاء والأسر المتضررة، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتوزيع وجبات الإفطار والغداء والعشاء بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

كما تضمنت إجراءات الدعم توفير خط ساخن للتواصل مع الأسر المتضررة والاطمئنان عليهم على مدار الساعة، وتوفير فريق طبي متخصص لتقديم الدعم الطبي للأسر المتضررة.

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