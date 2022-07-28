"الأرصاد": من المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا للإحاطة الإعلامية الاستثنائية حول الأحوال الجوية السائدة في الدولة، التي تعقدها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد.

د. طاهر العامري:في ظل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة #الإمارات،سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات"، تعمل الفرق المختصة ليل نهار وفق خطط علمية وعملية في الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، وفق منظومة عملٍ تكاملية لتعزيز حماية المجتمع والممتلكات.

المركز الوطني للأرصاد: يطلع المركز الوطني للأرصاد ومن خلال تحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة للأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة الجوية.

المركز الوطني للأرصاد: نود الإشارة إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوية بالدولة، قام المركز بإصدار أول تقرير جوي عن الحالة الجوية بتاريخ 23 يوليو موضحاً أسبابه والآثار المحتملة على الدولة إلى كافة أجهزة الدولة المعنية.

المركز الوطني للأرصاد:ندعو أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية متابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

المركز الوطني للأرصاد: من المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي خلال المساء والليل مع استمرار فرص تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة. وبشكل عام الحالة قد ضعفت عن يوم أمس.

المركز الوطني للأرصاد: نوضح بأنه كان هناك امتداد لمنخفض جوي علوي وسطحي من شمال الهند مروراً بجنوب باكستان باتجاه الدولة، تزامن معه حركة خط الالتقاء المداري اتجاه شمال الخليج العربي، عمل على تدفق السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

المركز الوطني للأرصاد: نتيجة لوجود الجبال الشرقية، أدت إلى زيادة تطور السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة شرقي الدولة.

المركز الوطني للأرصاد: ويعمل الفريق الفني للمركز على مدار الساعة لمراقبة الطقس واستمرار اصدار التقارير والتحذيرات اللازمة، وارسال المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لأخذ الإجراءات والاحتياطات والتنسيق فيما بينها للتعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة الجوية.



#الطوارئ_والأزمات: نهيب بالجمهور الكريم بأن تكون الجهات الرسمية هي مصدرهم الأول لأي معلومات خاصة بأحداث قد تقع مستقبلاً وذلك لتفادي أي إشاعات أو معلومات مغلوطة، كما نرجو من الجميع التقييد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى حمايتهم وضمان سلامتهم.

#الطوارئ_والأزمات: تدير وزارة تنمية المجتمع عدد من المتطوعين المسجلين المدربين والمؤهلين في "المنصة الوطنية للتطوع" يقومون بجهود حثيثة لتنظيم عملية نقل وخدمة الأسر المتضررة.. هؤلاء المتطوعين يعملون في 3 مجالات حيوية ومهمة



#الطوارئ_والأزمات: 40 من المتطوعين للمساعدة في نقل المتضررين بسيارات الدفع الرباعي، جنباً إلى جنب الحافلات والمركبات التي توفرها مختلف الجهات المعنية لنقل الأسر وتأمينها.

#الطوارئ_والأزمات: كما تم التنسيق لتوفير معدات وصهاريج سحب المياه إلى المناطق المتضررة. وتتابع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تطورات الحالة الجوية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات من خلال مراكزها في مختلف إمارات الدولة.

#الطوارئ_والأزمات: قامت جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة الجوية حيث تم إنذار كافة الجهات المعنية ورفع التوصيات والبدء بتوعية وتحذير الجمهور وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

#الطوارئ_والأزمات: نود تطمين الجميع بأن جميع الفرق الوطنية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية. كما نؤكد بأن سلامة الأرواح هي أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

#الطوارئ_والأزمات: تتسم منظومة الطوارئ والأزمات في دولة #الإمارات بجاهزيتها ومرونتها العالية، حيث تعمل دائما وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بكافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية.

#الطوارئ_والأزمات: لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، قامت الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية.

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