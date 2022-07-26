لتنفيذ مداخل ومخارج آمنة.. إغلاق جزئي على طريق خورفكان بدءا من اليوم

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه ‏استكمالا لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة.

سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على طريق خورفكان وباتجاه خورفكان وذلك لتنفيذ مداخل ومخارج آمنة لاستراحة شيص.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيتم تنفيذه بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 .

ودعت الهيئة الجمهور، لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المرفق، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.‎‎

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