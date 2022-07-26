مَن رائد الفضاء الإماراتي الجديد

المصدر: أمين الجمال - دبي

يُعد سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولة، في مهمة طويلة تمتد إلى ستة أشهر، وهو ثاني رائد فضاء إماراتي ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء».

وُلد سلطان سيف مفتاح حمد النيادي، في 1981 في منطقة أم غافة في العين، حيث تلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي، فيما تميّز في تعليمه وتفوّق بين زملائه ليلتحق بالقوات المسلحة الإماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات.

وأتم برنامج التعليم العام في تكنولوجيا المعلومات ببريطانيا عام 2001، وحصل على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون البريطانية، ويتمتع بخبرة لمدة 10 سنوات في مجال هندسة أمن الشبكات، وحصل على ماجستير في أمن المعلومات والشبكات، ودكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من جامعة جريفيث بأستراليا.

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