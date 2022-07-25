نهيان بن مبارك والزيودي والمرر يحضرون احتفال سفارة مصر بذكري ثورة 23 يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وخليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية المقيمة في الامارات.

وقال السفير شريف البديوي في كلمة له بهذه المناسبة إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت على مدى العقود الماضية طفرات ملحوظة تعكس متانة هذه العلاقات القائمة على مبادئ الأخوة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل دعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف أن الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استثنائية تستند إلى المحبة والألفة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي سجلت تطورا كبيرا خلال العقود الماضية، مشيداً بجهود الامارات في التعامل مع جائحة كوفيد وقدرتها على تقديم تجربة تحتذي في مواجهة التحديات الصحية.

ونوه بخصوصية العلاقات بين الإمارات ومصر وتطابق المواقف تجاه تحديات المرحلة الحالية، وأكد أن التنسيق بين القاهرة و أبوظبي يصب في صالح العمل العربي المشترك، ولفت إلى نمو جحم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى أكثر من 20 مليار دولار وارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 7 مليارات دولار سنوياً.

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