إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في الشارقة غداً لأعمال الصيانة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة ‎الشارقة تنوه الهيئة بأنه سيتم إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بالاتجاه من ميدان الشيخ عبدالكريم البكري إلى ميدان راشد بن محمد بن خادم، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة الطرق.

وحددت الهيئة موعد إغلاق الطريق خلال الفترة من يوم غدٍ الخميس ٢١ يوليو، وحتى يوم الأربعاء ١٠ أغسطس المقبل.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المرفق، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.

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