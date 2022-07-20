"الصحة" : تكشف عن عدد التراخيص الإلكترونية لمزاولي المهن الصحية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بلوغ عدد مزاولي المهن الصحية المرخصين من قِبلها 28,195 حتى نهاية الربع الأول من هذا العام الجاري، ولا تتعدى مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية للطلب المستوفي للشروط يوم عمل واحد. حيث يتم تقديم طلب ترخيص مزاولي المهن الصحية عبر حساب المنشاة الصحية المرخصة على المنصة الالكترونية للوزارة لإصدار ترخيص للعاملين الصحيين من مزاولي المهن الطبية والتمريض وفنيي الأسنان بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم.

ويأتي هذا النجاح في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي والربط الالكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة، بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وإسعاد المتعاملين بحلول ذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكدت مدير إدارة الترخيص والاعتماد حرص الوزارة عبير عادل على تطوير المنظومة المتكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها لحوكمة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية، لاستقطاب الأطباء والفنيين، بهدف تعزيز حيوية القطاع الصحي، بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت عبير عادل إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعادة هندسة الخدمات الالكترونية والرقمية لخدمات الإدارة ضمن الخطة التطويرية للإدارة لعام 2022-2023، فضلاً عن مساهمة النظام الالكتروني والأنظمة الذكية بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية، باختلاف التخصصات، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي.

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