طقس حار ورياح مثيرة للغبار والأتربة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون حار نهاراً وغائماً جزئياً، مع

فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر،

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة

إلى قوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15

إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في

الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يبقى الطقس غداً حار نهاراً وغائماً جزئياً، مع فرصة سحب

ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر، كما

تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى

قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى

30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج

العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الجمعة سيظل حار نهاراً وغائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض

السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر،

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة

أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25

كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي

وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت المقبل سيكون حار نهاراً وغائماً جزئياً، مع

احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار،

منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ونشطة أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من

15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في

الخليج العربي وفي بحر عمان.

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