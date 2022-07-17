بالتفاصيل.. فتح باب تسجيل الأطفال في برنامج "تحفيظ القرآن" بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت مجالس أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن فتح باب التسجيل في برنامج تحفيظ القرآن الصيفي للذكور والإناث، من عمر 7 إلى 11 وذلك خلال الفترة من 18 يوليو حتى 4 أغسطس المقبل.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تم تخصيص مجلسى المشرف والبطين في مدينة أبوظبي، لتحفيظ القرآن للجنسين، فيما تم تخصيص مجلسي فلج هزاع والطوية في مدينة العين، وأخيراً تم تخصيص مجلسي مدينة زايد ومحمد الفلاحي الياسي لتحفيظ القرآن في مدينة الظفرة.

ودعا المكتب الإعلامي الراغبين في التسجيل لأطفالهم للالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن، إلى الدخول على الرابط https://linktr.ee/majalisabudhabi، موضحاً أن المجالس الستةّ ستعمل يومياً من الإثنين إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

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