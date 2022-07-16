الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والثاني عند الساعة 21:28.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 00: 34 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 06:44.

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