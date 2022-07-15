انخفاض في "الحرارة" وسقوط أمطار: تغيّر في حالة الطقس بداية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن يكون طقس اليوم حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً، مع تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً، مع استمرار تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيكون حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً، مع بقاء فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الإثنين المقبل سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مشيراً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 60 كم/س

على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار تشكّل سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة، لافتاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب، يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي ومضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً يصبح متوسط الموج بعد الظهر في بحر عمان.

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