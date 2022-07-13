فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً وغائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والثاني عند الساعة 01:09 والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 18:48.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والثاني عند الساعة 04:27.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news