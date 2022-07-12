تنبيه من بلدية الشارقة لمالكي المركبات والدراجات النارية المحجوزة أكثر من 6 أشهر

المصدر: مينا غالي - الشارقة

وجّهت بلدية مدينة الشارقة، تنبيهاً لمالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لدى بلدية مدينة الشارقة لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ودعت البلدية، أصحاب المركبات المحجوزة لمدة تزيد عن ستة أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، لضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام بداية من أمس الاثنين 11 يوليو 2022 للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات، وإلا ستضطر البلدية لبيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المذكورة.

ووضعت البلدية رمزاً تعريفياً (QR code)، ودعت لمسحه للاطلاع على قائمة المركبات المحجوزة، أو زيارة موقعها الإلكتروني www.shjmun.gov.ae.

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