اغلاق 4 منشآت غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

أغلقت بلدية الفجيرة أربع منشآت غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية وتم اغلاقها لتجاوزها مرحلة المخالفات المادية لارتكابها مخالفات صحية وغذائية وخالفت وانذرت 309 منشأة أخرى خلال حملة مكثفة قامت بها البلدية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأفاد مدير بلدية الفجيرة ، المهندس محمد الأفخم أن أن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية من خلال مراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم إضافة إلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية و الفنادق استعداداً لاستقبال العيد.

ولفت إلى أن الهدف من الحملات التفتيشية المكثفة كانت لتأكد من استيفاء المنشآت الصحية والغذائية لكافة الاشتراطات و الضوابط الصحية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19 حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم تفتيشها في إمارة الفجيرة و المناطق التابعة لها 5409 منشأة و عدد المنشآت الغذائية الملتزمة بالاشتراطات الصحية 5302.

وأضاف الأفخم أن البلدية كثفت حملات التنظيف في مواقع المصليات ومساجد العيد بمختلف مناطق الإمارة وتهيئتها لاستقبال المصليين، بإضافة إلى تنظيف شواطئ الامارة والمناطق التي يرتادها الجمهور خلال فترة أجازه العيد ،مشيراً إلى أن الإدارات المعنية في البلدية قد انجزت كافة إجراءاتها و استعداداتها في جميع المقاصب التابعة لها في الإمارة لاستقبال الجمهور لتلبية احتياجاتهم خلال عيد الأضحى المبارك و كثفت أيضا البلدية عملية الرقابة على المنشآت الصحية و الغذائية و الأسواق المركزية و المحلات التجارية و التأكد من إتباعها و استيفائها لكافة اشتراطات ومعايير الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأكد الأفخم أن مقاصب الفجيرة على استعدادها التام خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر برنامج و خطة عمل مدعوم بطاقم بيطري كامل ، إذ تم توفير كافة المستلزمات الضرورية و تطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية و تيسير مرونة العمل في المقاصب والتأكد من سلامة الأضاحي والذبائح المقدمة للجمهور وللحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب إلى جانب تعاون مع الجمعيات الخيرية فيما يخص استقبال و ذبح الأضاحي فوق 2000 ذبيحة ، وسيبدأ العمل أول يوم في العيد من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي ، وفي اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً، وذلك في مقاصب: الفجيرة ، ومقصب الطويين، ومقصب مسافي، ومقصب قدفع.

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