الطقس غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خصوصاً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

أمّا الخليج العربي فيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المدّ الأول عند الساعة 19:19 والثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 11:52، والثاني عند الساعة 01:05. ويكون بحر عمان متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً فيما سيحدث المدّ الأول عند الساعة 14:58 والثاني عند الساعة 04:33، والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

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