«نحن سندك» تحمي الأفراد من الجرائم السيبرانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت خدمة الأمين، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بإطلاق حملة توعية تحت عنوان «نحن سندك»، بهدف رفع مستوى التوعية بالجرائم السيبرانية وتسليط الضوء على أحداث التوجهات في هذا المجال ما بين الابتزاز والاحتيال وانتحال الشخصيات والقضايا المرتبطة بالأمن والخدمات الاجتماعية.

وأفادت بأن الحملة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة خدمة الأمين وهيئة دبي الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان نحن سندك، والتي تركز على تثقيف الجمهور بتحري وتعقب عمليات الاحتيال، من خلال الروابط المشبوهة التي تبدو للضحايا بأن ظاهرها قانوني، بهدف سرقة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP).

وتابعت أن الحملة تهدف إلى تثقيف كل شرائح المجتمع، من خلال المواد التوعوية التي تمت ترجمتها بلغات عدة متداولة في الدولة، منها الأوردو والصينية والروسية والتغالوغ، مؤكدة أن خدمة تلقي البلاغات والمعلومات تتم بصورة سرية ومباشرة.

وتحث مواد التوعية على عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص يدعي أنه مصدر موثوق، حيث توفر للمحتالين إمكانية الوصول غير المبرر إلى حساب «الواتس أب» ورسائل البريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية وأمور عديدة أخرى.

وأوضحت خدمة «الأمين» أن كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة بالـ(OTP) بمثابة مفتاحك الإلكتروني، تستخدم لمرة واحدة لتسجيل الدخول، والتي من شأنها إضافة طبقة حماية إضافية.

وتابعت أنه «مع الانتشار الواسع لأساليب الاحتيال وتطورها، فإن الحملة تكشف طرق الاحتيال، وكيفية تحايلهم للوصول إلى قائمة مراجعة الهندسة الاجتماعية، وكيفية تنفيذها للحصول بنجاح على المعلومات المطلوبة من الضحية.

وأضافت أنه «لاتزال روابط الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) تعد الأكثر شيوعاً، وإن المحاولات التي ينفذها المحتالون لاتزال تنطلي على بعض الأشخاص، على الرغم من التوعية المستمرة بهذه الطرق، وتتمحور حول رسائل توصيل الشحنات، والتي تتضمن إخطاراً حول شحنة أو طرد، والهدف الرئيس إغراء الضحية للضغط على الرابط وتحويلهم إلى موقع شبيه بالشركة.

نصائح

طالبت الأمين أفراد المجتمع باتباع بعض النصائح حتى لا يقعوا ضحية لعملية الاحتيال.

■ ابحث عن التحيات العامة التي تبدأ بجملة «عزيزي العميل».

■ التحقق دائماً من أن يكون رمز البلد للمصدر مألوفاً.

■ عدم ملء البيانات الشخصية أو تفاصيل البطاقة من خلال روابط الرسائل النصية القصيرة.

■ الاعتماد على بطاقات الائتمان لحماية أفضل ضد عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية.

■ الاعتماد دائماً على الاستخدام المباشر للموقع الرسمي للشركة أو الاتصال بخدمة العملاء.

خدمة الأمين تنفذ حملات التوعية بلغات عدة.

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