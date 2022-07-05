حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن "194" نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن (194) نزيلاً من جنسيات مختلفة ممن يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة وانطبقت عليهم شروط العفو و ثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة مثمنا هذه المكرمة الانسانية لسموه بالعفو عن المحكومين.

وأضاف أن هذه المكرمة تأتي استكمالاً لنهج سموه المستمر القائم على الحفاظ على كيان الأسرة و دعم ترابطها و إدخال البهجة و السرور عليهم و على أسرهم في هذه الأيام المباركة.

وأشار إلى أنه سيتم على الفور تنفيذ الأمر السامي الصادر عن سموه معربا عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم و سبيلاً للاستفادة من دروس تجربتهم و العودة إلى مجتمعهم و أهليهم أفراداً صالحين.

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