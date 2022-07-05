رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس .

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي يوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.

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