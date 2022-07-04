لأعمال الصيانة.. إغلاق كلي لـ"مخرج الخان" للقادمين من دبي باتجاه الشارقة
نوهت شرطة الشارقة، بأنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي للشارع الفرعي للقادمين من إمارة دبي، باتجاه إمارة الشارقة، "مخرج الخان" يوم غد الثلاثاء 05/07/2022.
وذكرت أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 1:00 صباحاً وحتى 3:00 صباحًا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة على الطريق.
وكانت قد نفذت شرطة الشارقة إغلاقاً جزئياً لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى من ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، إلى منطقة سهيلة، لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء الجمعة الماضي 1 يوليو، وحتى الرابعة صباحاً من يوم السبت.
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