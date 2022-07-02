تنبيه من "الوطني للأرصاد": تغيّر في الحالة الجوية من 5 إلى 7 يوليو

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نبّه المركز الوطني للأرصاد بتأثر المنطقة خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري بامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان، باتجاه سلطنة عمان، مصحوباً بتشكيلات مختلفة من السُحب المُمطرة على عمان، لافتاً إلى أن بعض هذه السحب تمتد على الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، كما تمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة أحياناً.

وأشار المركز إلى أن شهر يوليو يعد أحد أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، موضحاً أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة تتعرّض لتكوّن السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال، وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر.

وذكر أن بعض مناطق الدولة تتأثر كذلك خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين( ITCZ) والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً هاماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار .

وأفاد المركز بأن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

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