غدا.. طقس مغبر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركو الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ومضطرباً أحياناً غرباً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:08 و الجزر الأول عند الساعة 09:56 و الجزر الثاني عند الساعة 21:05.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

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