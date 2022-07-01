منافذ البيع في دبي تبدأ بتطبيق تعرفة "الأكياس البلاستيكية"

المصدر: وجيه السباعي-دبي

بدأت كافة منافذ التسوق في دبي اليوم الجمعة بدء تطبيق تعرفة الـ 25 فلس على الأكياس البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد، تمهيداً لحظرها بشكل كامل خلال عامين.

وأوضحت البلدية أن كافة المتاجر ملزمة بتطبيق تعرفة 25 فلس على كل كيس ذات الاستخدام الواحد، ويمكن وضع تعرفة مختلفة على البدائل المستدامة (القابلة لإعادة الاستخدام) في حال توفيرها من قبل المتجر

ولفتت البلدية إلى أن التعرفة سوف تطبق على كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء وفق مواصفات خاصة منها " كل كيس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، يشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل".

وحول إمكانية استخدام أكياس الورق كبديل مجاني أفادت البلدية أن التعرف تطبق على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع بما فيها الأكياس الورقية ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، كما أن المتاجر ليست ملزمة بتقديم بدائل مجانية حيث الهدف دفع تغيير في سلوكيات المستهلك من أجل الحفاظ على البيئة المحلية.

وأكدت أن التعرفة تعتبر إجبارية على كل المحلات التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع، ويمكن توفير أكياس من نوعية أخرى كبديل للأكياس البلاستيكية،

لكن تطبق التعرفة على البدائل إذا كانت المواصفات تطابق الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع.

وقالت أنه يمكن دفع ثمن الأكياس البلاستيكية في الفاتورة كأي سلعة أخرى يتم تسجيلها عند الشراء، لا يتم احتساب التعرفة في حال أحضر المستهلك أكياسه الخاصة".

وتابعت " لا يوجد سقف لعدد الأكياس التي يتم بيعها للمستهلك الواحد، ولكن نوصي بأن يتم تدريب العاملين على نقاط الدفع على ترشيد استخدام الأكياس عند تعبئة وتسليم المشتريات".

وأضافت بلدية دبي" أنه تم فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد حيث تعتبر أكياس البضائع التي تستخدم لمرة واحدة مصدرًا رئيسيًا للقمامة العالقة والتلوث في بيئتنا. حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة -ربما مرتين-قبل التخلص منها، حيث يتم استخدام معظمها مرة واحدة فقط لنقل البضائع من المتجر إلى المنزل".

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