إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من 8 إلى 11 يوليو

المصدر: دبي - وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية لعام 1443هـ.

وبحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021 بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة، فقد تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو الجاري (الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ) حتى يوم الإثنين 11 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، 12 يوليو. كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الثامن من يوليو الجاري إلى 11 منه عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

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