96.8% مؤشر سعادة المتعاملين مع شرطة الشارقة خلال عام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، احتفال حصاد السعادة وذلك صباح اليوم الخميس بقصر الثقافة، بحضور مديري العموم ونوابهم، ومديري الإدارات ورؤساء مراكز سعادة المتعاملين، وعدد كبير من منتسبي القيادة المتميزين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، بعدها ألقى قائد عام شرطة الشارقة كلمة أكد فيها أن مواردنا البشرية هم الثروة الحقيقية التي تسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة، كما أنهم سواعد بناء المنظومة الشرطية وتألقها في كافة مجالات عملها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان، وجودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن سعادة المتعاملين أولوية وهدف استراتيجي بالنسبة لنا، وتقديم الخدمات بجودة عالية هو أسلوب عمل، والتطوير في تلك الخدمات هو هدف رئيسي، من أجل تسهيل وتيسير الخدمات لأبناء وطننا من موطنيين ومقيمين وزائرين، فالجميع له حق علينا في تقديم خدمة تليق بمكانة دولة الإمارات بصورة عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وفي ختام كلمته، قدم شكره وتقديره لفرق العمل، ولكل موظف في شرطة الشارقة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي صنعت الإنجاز تلو الإنجاز في كافة مؤشرات المنظومة الأمنية والشرطية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وفق معايير الجودة الشاملة.

من جانبه أشار مدير إدارة الاستراتيجة وتطوير الأداء بشرطة الشارقة العقيد طارق المدفع، إلى أن إسعاد المتعاملين هو المحور لحكومة دولة الإمارات، وتعمل على ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع مراكز إسعاد المتعاملين.

واستعرض بالشرح، استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021- 2025 ورؤيتها في أن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، مستعرضاً مبادئها، وأهدافها وممكناتها، كما تناول نتائج مؤشرات سعادة المتعاملين مع شرطة الشارقة والتي بلغت نسبة 96.8% خلال عام 2021‏، ونسبة السعادة عن الخدمات الرقمية 96% من خلال (92) ‏خدمة رقمية.

وحقق زمن الانتظار في مراكز الخدمة 1.48 دقيقة، خلال العام 2021، مقابل 4.00 في العام 2020 بنسبة انخفاض 55%، وزمن التقديم في مراكز السعادة 1.54 دقيقة في 2021، مقابل 2.48 دقيقة خلال العام 2020، بنسبة انخفاض 32% وارتفاع الخدمات الرقيمة التي تم إنجازها إلى 48%، والمتسوق السري نحو 6.3% خلال العام 2021.

وخلال الحفل كرم اللواء سيف الزري الشامسي، مراكز تقديم الخدمة المتميزة، والفرق الفائزة، والداعمة في تحقيق مؤشرات شرطية مميزة، انعكست على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين.

ففي فئة أفضل مركز سعادة المتعاملين، حصد مركز خدمات القيادة العامة لشرطة الشارقة بالرمثاء على أفضل مركز سعادة خلال العام 2021.

وفي فئة أفضل مركز سعادة المتعاملين ضمن نتائج المتعامل السري لعام 2021، حصل على المركز الأول مركز شرطة الغرب الشامل، بينما حصد مركز خدمات القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمنطقة الوسطى على المركز الثاني، وجاء فحص السائقين التابع لمدينة خورفكان في المركز الثالث.

وفي فئة أفضل مركز سعادة المتعاملين ضمن نتائج استطلاعات الرأي عام 2021، حصد مركز خدمات شرطة الشارقة في المنطقة الوسطى المركز الأول، ومركز شرطة واسط الشامل المركز الثاني، وأمن المدينة الجامعية المركز الثالث.

وفي مؤشر زمن الانتظار لأفضل مراكز سعادة المتعاملين، حصد المركز الأول قسم ترخيص السائقين بمدينة كلباء، وأتى ثانياً ترخيص السائقين بمدينة خورفكان، ومركز شرطة دبا الحص ثالثاً.

وفي مؤشر زمن تقديم الخدمة، حصد ترخيص السائقين بمدينة كلباء بالمركز الأول، ومركز شرطة كباء بالمركز الثاني، ومركز خدمات شرطة الشارقة بالمنطقة الشرقية في المركز الثالث.

كما كرم قائد عام شرطة الشارقة فرق السعادة المتميزين في مراكز خدمات القيادة العامة، وفرق الخدمات الاستباقية، والفرق الداعمة لها، حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود وتحقيق الريادة المؤسسية في ظل التنافسية بكافة مجالات العمل الشرطي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news