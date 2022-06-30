«العلوم الشرطية» تطلق الدورة الثالثة من جائزة البحث العلمي

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية فتح باب التسجيل في جائزة البحث العلمي بدورتها الثالثة 2022، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته أمس، بمقرها بالمدينة الجامعية.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، اللواء سيف الزري الشامسي، أن الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته في دورتيها الأولى والثانية، والإقبال الكبير على المشاركة من قبل الباحثين والمتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتحقيقها الأهداف المنشودة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news