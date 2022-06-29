سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /44/ بشأن استبدال مسمى الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى "الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة" أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: "هيئة الشارقة للدفاع المدني".

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