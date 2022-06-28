البعثة الرسمية لحُجّاج الدولة تغادر إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

غادرت صباح اليوم الثلاثاء بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات، مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، ومتابعة شؤونهم كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناسك، وتوفير أرقى الخدمات التي تمكنهم وتعينهم على أداء الحج بطمأنينة وييسر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، على الدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله –وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودعمهم المادي والمعنوي لبعثة الحج الرسمية ، سيرا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد -طيب الله ثراه – مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً، ومثنيا على دور حملات دولة الإمارات التي تشرف على حجاج الدولة في جميع مناسك الحج.

ودعا الكعبي جميع أعضاء البعثة إلى بذل الجهود والعمل بإخلاص والتفاني في تقديم خدمات مميزة ترقى بالمستوى الحضاري الذي يلبي التطلعات ويحقق الطموحات، وأن يواصلوا العمل على مدار الساعة في تناغم وتنسيق عال للوصول إلى كل حاج إماراتي وتفقد أحواله وإشعاره بالطمأنينة حتى يؤدي حجه صحيحا وكاملا وفق أحكام الشرع الحنيف.

من ناحيته كشف مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، محمد سعيد النيادي، عن كامل استعداد البعثة وجاهزيتها لخدمة حجاج الدولة، مبينا أن لجنة الحج التحضيرية التي غادرت قبل سبعة أيام تتابع تجهيز مقرات البعثة في مكة المكرمة والمدينة والمنورة واستلام أرض مخيمات الحجاج في منى وعرفات ومزدلفة وحققت نسب عالية من الإنجاز بحسب الخطط الموضوعة بالتنسيق والتواصل مع رئيس مكتب شؤون الحجاج.

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