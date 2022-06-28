سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /43/ بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور/ سعيد مصبح محمد الكعبي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبيد علي عبيد بن بطي المهيري والشيخ/ عبدالرحمن عبدالله ماجد أحمد المعلا والسيد/ علي أحمد يعقوب يوسف الحوسني والدكتور/ سيف خميس أحمد عبدالله النقبي والسيدة/ عائشة محمد زايد خليفة الطنيجي.

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