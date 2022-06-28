شرطة أبوظبي تعزز توعية «مدربي القيادة» بقواعد المرور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعية لمدربي قيادة المركبات والمتدربين، حول قواعد قانون السير والمرور، وذلك في إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمدينة زايد في الظفرة، بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأفاد مدير إدارة مرور الظفرة، العقيد محسن سعيد المنصوري، بأن المبادرة تهدف إلى ضمان إلمام المدربين والمتدربين بقواعد المرور، من خلال محاور عدة، منها ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأشار إلى أن الورشة تطرقت إلى فحص الإطارات، والتأكد من سلامتھا، وعدم وجود أي تلف یمكن أن يتسبب في انفجارها تفادياً لوقوع الحوادث المرورية، خصوصاً خلال الصیف، وحذرت من الوقوف الخطأ.

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