إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا اعتباراً من 2023

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أعلن سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة منصور أبوالهول، أن الإمارات ستكون من أولى الدول التي تخضع لبرنامج تصريخ السفر الإلكتروني في المملكة المتحدة ETA ، ولن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة اعتبار من 2023.

وقالت السفارة الإماراتية في لندن عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه " تمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة المملكة المتحدة للبلدان المؤهلة لنظام تصاريح السفر الإلكتروني (ETA) ، ما أدى إلى إزالة قيود التأشيرة الحالية، اعتبارًا من 2023 ، لن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة".

ستعتمد جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى خطة ETA عندما يتم طرحها، وستؤدي هذه الخطوة إلى جعل متطلبات التأشيرة متوافقة مع شركاء المملكة المتحدة الآخرين مثل امريكية وكندا، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام تصريح السفر الإلكتروني في الوقت المناسب.

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