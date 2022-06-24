13 مليون درهم من صندوق الزكاة لـ"المواطنات المتزوجات بغير مواطنين"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد الأمين العام لصندوق الزكاة. رئيس لجنة الصرف، عبدالله بن عقيدة المهيري، بأن إجمالي المصروفات التي قدمها للمستحقين من مشروع "موّدة" الخاص بالمواطنات المتزوجات بغير المواطنين، 13 مليون و422ألف درهم، منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي.



وأشار المهيري إلى أن صندوق الزكاة يعمل من خلال مشروع "مودة"، على دعم شريحة هامة من المجتمع تشمل المواطنات المتزوجات من غير مواطن، ممن يعانين عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الحياة المختلفة، طبقًا لوضعهن المعيشي.

وقال: "استطاع الصندوق الوصول إلى 426 أسرة مستحقة من هذه الفئة، وبزيادة قدرها 6.82% عن العام الماضي خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022، وذلك ممن تنطبق عليهم ضوابط ومعايير الاستحقاق".



وأضاف أن: "صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن".



وتقدم الأمين العام لصندوق الزكاة بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.

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