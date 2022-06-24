بلدية خورفكان تضبط 8 بقالات غير ملتزمة باشتراطات السلامة

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

ضبطت بلدية مدينة خورفكان، ثماني بقالات غير ملتزمة بالاشتراطات والضوابط التي تنص عليها البلدية لحفظ سلامة المستهلكين.

وأفادت مديرة بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية القاضي، بأن مفتشي شعبة رقابة الأغذية نفذوا حملات تفتيشية على قطاع البقالات، بهدف التأكد من نظافتها وتطبيقها الاشتراطات والضوابط للحد من السلوكيات الخاطئة مثل قطع التيار الكهربائي عن البرادات عند إغلاق البقالات.

ولفتت إلى أن الحملات شملت 73 بقالة في المدينة وتبين التزامها جميعها، باستثناء خمسة بقالات تم تنبيهها وإنذارها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم استجابتها، ومخالفة ثلاثة بقالات غير ملتزمة باشتراطات النظافة.

وأشارت القاضي إلى أن مفتشي قسم رقابة الأغذية يدققون على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث.

وشددت على أن البلدية لا تتهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، وتتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق، مؤكدة أنه لا مجال لتعريض سلامة أفراد المجتمع للخطر.

وقالت القاضي إن قسم الصحة العامة نفذ حملة تفتيشية أخيراً على 64 صالوناً نسائياً ورجالياً وذلك في إطار سعيها لتحقيق معايير جودة السلامة والخدمات، تم خلالها مخالفة صالون وإنذار آخر، وتنبيه سبعة صالونات أخرى، مشيرةً إلى أن المفتشين شددوا على ضرورة تعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها ضمن تحسين إجراءات السلامة والوقاية في الصالونات.

وأكدت أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي مركز تجميل أو صالون غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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