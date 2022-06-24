«الوطني» يختتم «الانعقاد الثالث» بمناقشة 5 مشاريع قوانين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، الأسبوع المقبل، بجلستين يناقش خلالهما خمسة مشاريع بقوانين اتحادية.

تُخصص الأولى لمناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية، بينما تناقش الثانية مشروعي قانونين اتحاديين، وتنتهي بإعلان رئيس المجلس فض دور الانعقاد الثالث.

وأبلغ مصدر برلماني «الإمارات اليوم» أن المجلس سيناقش في جلسته المقررة يوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، حيث يطّلع الأعضاء على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون، الذي تضمّن تعديل مادتين، كما يناقش الأعضاء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها البلاد في مجال الاستثمار، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات في القطاع الصحي.

وقال المصدر إن المجلس سيناقش أيضاً مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، حيث سيطّلع على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس.

وأوضح أن المجلس سيعقد جلسته الختامية، الأربعاء المقبل، وخصصها لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن التعاونيات، حيث سيتم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها، وتحقيق توازن السوق.

والثاني مشروع قانون في شأن تنظيم الوكالات التجارية.

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