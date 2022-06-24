الطقس حار نهاراً.. وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً نهاراً، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً. وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30، والمد الثاني عند الساعة 22:09، والجزر الأول عند الساعة 15:03، الجزر الثاني عند الساعة 05:17. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:07، والمد الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 12:29، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

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